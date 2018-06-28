Айрат Фаррахов: Возможности пенсионеров в Татарстане выше, чем в среднем по стране

Депутат Госдумы от РТ уверен, что нужно поэтапно увеличивать пенсионный возраст, чтобы и дальше улучшать возможности пенсионеров по всей стране.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов отмечает, что возможности пенсионеров в Татарстане выше, чем в России, судя по коэффициенту замещения пенсии в республике. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Есть установленная во всем мире единая шкала оценки: пенсия — это компенсация утраченного заработка. Пенсия должна быть не меньше 40 процентов от утраченной заработной платы, которая была до пенсии. Этот показатель называется коэффициентом замещения, и если он меньше 40 процентов, получается, что положение пенсионеров ухудшается по отношению к работающим людям. Следовательно, уменьшаются и возможности пенсионеров», — отметил парламентарий.

При этом в России в последние годы отмечается дисбаланс между ростом заработной платы и ростом пенсий, считает Фаррахов. Пенсии растут медленнее чем заработная плата.

«В Российской Федерации на сегодняшний день этот показатель [коэффициент замещения] составляет 33 процента. Каким будет коэффициент замещения в перспективе, если ничего не предпринимать? В ближайшие 10 лет, если не менять законы, коэффициент замещения упадет до 23 процентов. Это катастрофически мало и недостаточно для того, чтобы обеспечить качественную жизнь наших пенсионеров», — считает депутат.

Он подчеркнул, что в Татарстане, согласно официальным данным пенсионного фонда РФ на 1 января 2018 года, коэффициент замещения составляет 41 процент.

«Это говорит о том, что качественные возможности пенсионеров в РТ сегодня в целом выше, чем у пенсионеров РФ, но если не предпринимать изменений в пенсионной системе, то возможности пенсионеров в Татарстане также будут ухудшаться», — заявил Фаррахов.

Депутат сообщил, что основная задача изменений в пенсионной системе — «повысить уровень благосостояния пенсионеров, фактически ускорить динамику роста пенсий».