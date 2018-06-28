Для больных сахарным диабетом детей в Альметьевске прошла благотворительная акция

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(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Для альметьевских детей с диагнозом «сахарный диабет» провели благотворительную акцию в детской поликлинике, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Альметьевского района.
Для юных гостей и их родителей состоялась концертная программа с участием самих детей, для них же выступили аниматоры и персонажи из полюбившихся мультфильмов. В рамках акции приглашенный врач-офтальмолог из ДРКБ Лилия Ханипова осмотрела 39 маленьких пациентов и проконсультировала их родителей.
Директор ООО «НурМед» Лилия Сапукова представили инновации для облегчения жизни больным и дала рекомендации по использованию i-Port, которое способно сокращать количество инъекций инсулина.
Сегодня на учете с сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый) в детской поликлинике Альметьевска состоят 59 детей. Около трех лет назад таких детей было лишь 25.
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Девять выпускников окончили колледж с отличием.
Сегодня на учете с сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый) в детской поликлинике Альметьевска состоят 59 детей.
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