Для больных сахарным диабетом детей в Альметьевске прошла благотворительная акция

Сегодня на учете с сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый) в детской поликлинике Альметьевска состоят 59 детей.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Для альметьевских детей с диагнозом «сахарный диабет» провели благотворительную акцию в детской поликлинике, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Альметьевского района.



Для юных гостей и их родителей состоялась концертная программа с участием самих детей, для них же выступили аниматоры и персонажи из полюбившихся мультфильмов. В рамках акции приглашенный врач-офтальмолог из ДРКБ Лилия Ханипова осмотрела 39 маленьких пациентов и проконсультировала их родителей.



Директор ООО «НурМед» Лилия Сапукова представили инновации для облегчения жизни больным и дала рекомендации по использованию i-Port, которое способно сокращать количество инъекций инсулина.



Сегодня на учете с сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый) в детской поликлинике Альметьевска состоят 59 детей. Около трех лет назад таких детей было лишь 25.