Работники бюджетной сферы Тукаевского района примут участие в заготовке кормов

В Тукаевском районе пройдут «субботники» по кормозаготовке при участии муниципальных служащих.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Муниципальные служащие примут участие в кормозаготовке – будут организованы субботники по заготовке веточного корма, пишет районная газета «Светлый путь».



«Сегодня в хозяйствах горячая пора, идет заготовка кормов на зиму. В этих условиях и мы, работники бюджетной сферы, администрации района должны оказать помощь», – заявил на прошедшем недельном совещании руководитель исполкома Тукаевского района Фаил Камаев.

На сегодняшний день по Тукаевскому району заготовлено 1 тыс. 372 тонны сенажа, 1 тыс. 341 тонна сена и 40 тонн веточного корма. Травы скошены на 3 тыс. 570 гектарах площадей.