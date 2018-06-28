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Татар-информ

28 июня 2018, 02:48

Культура

Зданию Бугульминского драмтеатра исполнилось 120 лет

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В честь торжественного события по спецзаказу изготовили 300 вишневых бисквитов по форме и цвету, напоминающие кирпичи

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Здание Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова отметило 120-летие, пишет «Бугульминская газета».

В честь торжественного события по спецзаказу изготовили 300 вишневых бисквитов, которые напоминают кирпичи по форме и цвету. Их подарили тем, кто участвовал в квесте-бродилке по театру. Впервые бугульминцы смогли почувствовать на себе, что такое иммерсивный театр. Они получили возможность дотронуться, поговорить с актерами, повилять на развитие действия.

Участникам квеста надели повязки для сна, и они смогли сконцентрироваться на голосе экскурсовода, ощущениях меняющейся атмосферы, запахах. Гости передвигались по локациям группами по 5 – 7 человек. Дойдя до определенной локации, они снимали повязки и погружались в рассказ экскурсовода о гримерных, репетиционных залах, стене славы, кабинете директора, потайной лестнице. Здесь тут же подключились к урокам по дыханию от мэтра сцены.

После зрелищной части квеста гостям вручили съедобные кирпичики и пригласили снова в фойе театра, где работала выставка «Театральные анекдоты», созданная на грант Союза театральных деятелей. Здесь же продолжался перформанс «Загляни в мои глаза»: зрители в течение 30 секунд должны были удержать взгляд актеров, не отвести глаз. За что получали награду.

Самой большой любовью пользовалось фотоателье. Гости могли примерить образы полюбившихся персонажей, попробовать себя в роли модницы 18 века или надеть голову старухи Шапокляк, а также сделать селфи. Кульминацией праздника стал огромный хоровод вокруг здания театра.

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