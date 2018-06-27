Агрызские батыры отличились на Сабантуе в Сарапуле

Фото: Агрызские вести
(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На Сабантуе в удмуртском городе Сарапуле борцы из Агрызского района завоевали призовые места, пишет газета «Агрызские вести».
Спортсмены поднялись на пьедестал почета и получили ценные подарки. Первое место занял Даниф Галиуллин из деревни Кучуково, второе досталось Денису Аминову из села Утяганово. Телевизор вручили бронзовому призеру Расулу Садыкову из села Старое Сляково.
Айназ Мусин из Утяганова, показавший четвертый результат, получил пылесос.
Ранее агрызцы присоединились к всероссийскому проекту «Зеленый фитнес».
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Первое место занял Даниф Галиуллин из деревни Кучуково, второе досталось Денису Аминову из села Утяганово.
Клаудио Колдебелла последние два сезона отработал в итальянском «Варезе».
Чтецами выступят актер театра и кино Фанис Зиганшин, актриса Гузель Сибгатуллина и юный актер Арслан Сибгатуллин.
Коллективы We dance, «Рокси», Fresh kids из Агрыза и «Хыял» из Ижь-Бобьи приложили максимум усилий для победы.
Строительство детсада на 220 мест стартует в этом году.
С Днем молодежи челнинцев поздравил дважды бывавший в Автограде актер Влад Канопка.
В состязаниях участвуют команды из Липецкой, Ростовской, Архангельской, Свердловской, Кировской областей, Стародвинска, сборной Республики Татарстан.
Полузащитник сборной Германии после вылета с чемпионата мира отметил, что нужно воздержаться от громких заявлений и проанализировать ситуацию.
Товарищеский матч состоялся после сдачи мусульманскими священнослужителями норм ГТО.
За минувшую неделю на территории республики было зарегистрировано 6 тысяч 142 случая заболевания.
Нападающий сборной Германии отметил, что на чемпионате мира в России его команда не сумела справиться с давлением.
Лидер сборной Южной Кореи по футболу отметил, что счастлив после победы над Германией в Казани на чемпионате мира.
Главный тренер немецкой сборной поблагодарил Россию за прекрасную организацию турнира.
Медик руководил отделением физиотерапии Республиканской клинической больницы более 15 лет.
Участниками акции стали свыше 80 мусульманских священнослужителей.
Тренер сборной Южной Кореи подвел итог победного матча с Германией.
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