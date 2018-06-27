УНИКС сменил спортивного директора

Клаудио Колдебелла последние два сезона отработал в итальянском «Варезе».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). УНИКС договорился о трехлетнем контракте с итальянским специалистом Клаудио Колдебелла, сообщает Sportando.

Итальянец станет новым спортивным директором клуба, его предшественником несколько лет назад был Станислав Еремин. Колдебелла последние два сезона отработал в итальянском «Варезе».

Также УНИКС простился еще с двумя игроками — закончились контракты у серба Данило Анджушича и габонца Стефана Ласме, контракты не были продлены. Их место занял 30-летний американский форвард Реймар Морган из турецкого «Тофажа». Ранее УНИКС покинул Григорий Шуховцов, новые контракты подписали Мелвин Эджим, Джамар Смит, Трентон Локетт и Павел Сергеев.