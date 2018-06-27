Трамп высоко оценил подготовку России к ЧМ по футболу

Американский лидер отметил, что его сын любит футбол и любит наблюдать за турниром.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп похвалил степень подготовленности России к проведению чемпионата мира по футболу, сообщает RT.

«Я думаю, что (Россия — прим. Т-и) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира», — сказал Трамп журналистам во время выступления в Белом доме.

Американский лидер добавил, что его сын любит футбол и любит наблюдать за турниром, который проходит в этом году в России.