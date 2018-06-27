Тони Кроос: «Никто не рассчитывал, что после группового этапа мы поедем домой»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Германии Тони Кроос после поражения от Южной Кореи в Казани заявил, что никто в команде не рассчитывал на вылет с чемпионата мира после группового этапа.
Немцы уступили корейцам со счетом 0:2 — обе команды досрочно покинули чемпионат мира по футболу, не сумев пробиться в плей-офф.
«Я думаю о сложившейся ситуации. Никто не рассчитывал, что после группового этапа мы отправимся домой, особенно тренер. Сейчас не стоит делать громких заявлений, нужно проанализировать ситуацию. Команда должна быть собрана, мы показывали это ранее. Было понятно, что если сегодня мы не добавим, у нас будут сложности. Мы смогли создать несколько хороших моментов, но не хватало последнего удара, чтобы забить», — подчеркнул Кроос.
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