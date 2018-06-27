Пушков: Совету Европы не стоит выдвигать ультиматумы России по уплате взноса

Виновники кризиса в отношениях между Россией и Советом Европы находятся в Страсбурге, а не в Москве, заявил Алексей Пушков.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Совету Европы не стоит выдвигать России ультиматумов и крайних сроков, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, виноватых в образовавшемся кризисе в отношениях между Россией и Советом Европы, стоит лучше искать в Страсбурге, а не в Москве.

Пушков отметил, что ультиматумы и крайние сроки для снятия санкций с России нужно ставить Украине и ее союзникам в ПАСЕ.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поставил России крайний срок для выплаты взносов в бюджет организации — 30 июня 2018 года.