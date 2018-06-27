Скончался математик и лингвист Владимир Успенский

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Фото: wikipedia.org/Андрей Романенко
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Москве на 88-м году жизни скончался советский и российский математик и лингвист, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Успенский. Об этом сообщается на сайте Отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ, одним из основателей которого он был.
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в МГУ сообщает, что исследователь последние годы долго болел. По словам собеседника издания, информация о прощании и похоронах будет известна позже.
Владимир Андреевич Успенский родился 30 ноября 1930 года в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского университета в 1952-м, был учеником одного из крупнейших математиков XX века Андрея Колмогорова. Заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов мехмата МГУ, стоял у истоков создания Отделения структурной лингвистики (ныне – теоретической и прикладной лингвистики) филфака МГУ.
Автор более 20 книг и свыше 100 научных работ. Широкую известность принесли вышедшие впервые в 2002 году «Труды по НЕматематике». За книгу 2009 года «Апология математики» был в 2010-м удостоен главного приза премии «Просветитель» в области естественных и точных наук.
Младший брат ученого – филолог и культуролог Борис Успенский.
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