В Чистополе имамы и священники сыграли в футбол по случаю ЧМ-2018

Товарищеский матч состоялся после сдачи мусульманскими священнослужителями норм ГТО.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Чистополе после сдачи имамами Татарстана норм ГТО состоялся товарищеский футбольный матч между командами мусульманских священнослужителей и представителями Чистопольской епархии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Игра команд с традиционными названиями «Дуслык» и «Дружба» была приурочена к проходящему в России чемпионату мира по футболу. На поле вышел и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Съезд по случаю сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» собрал более 80 представителей 48 мухтасибатов республики в возрасте от 22 до 70 лет. Имамы проверили свои силы, выполнив в общей сложности семь упражнений.