Томас Мюллер: «Мы должны оправиться от произошедшего и подумать о будущем»

Нападающий сборной Германии отметил, что на чемпионате мира в России его команда не сумела справиться с давлением.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард сборной Германии Томас Мюллер после поражения от Южной Кореи и вылета с чемпионата мира в России заявил, что к такому результату привели несколько причин.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, уступила в Казани Южной Корее со счетом 0:2. В трех матчах группового этапа чемпионата мира в России немцы потерпели два поражения и не смогли выйти в плей-офф турнира.

«Мы все очень разочарованы. Конечно, все наши планы, которые мы построили после победы над Швецией, рухнули. Досадно, что, несмотря на надежды, которые на нас возлагались, мы так быстро покидаем чемпионат мира. Причин такого исхода очень много, мы не будем отрицать их. Чемпион мира всегда под микроскопом, он испытывает определенное давление. Пока мы не можем возразить в ответ на обвинения в поражении. Было неправильно оставить ворота открытыми в концовке матча. Каждый должен принимать решения в футболе взвешенно и рационально. Но сейчас мы должны оправиться от произошедшего и задуматься о том, что будет в будущем», — подчеркнул Мюллер.