Сон Хын Мин: «Я очень горд нашей командой, мы отлично поработали»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал победу своей команды над Германией в матче чемпионата мира по футболу в Казани.
В добавленное время Сон забил второй мяч корейцев в ворота сборной Германии. «Конечно, мы расстроены, что не вышли из группы, но я очень горд нашей командой. Сегодня все мы отлично поработали. Поздравления? Я еще не проверял телефон, но партнеры по команде уже получили поздравительные сообщения. Впрочем, мы все равно очень расстроены итоговым результатом на турнире. В матче против Германии мы показали нашу лучшую игру на этом чемпионате мира. Мы очень счастливы сейчас, ведь мы победили чемпионов мира. Это большая победа», — отметил Сон.
Сборная Южной Кореи в Казани обыграла команду Германии со счетом 2:0 — забитыми мячами отметились Ким Ен Гвон и Сон Хын Мин. Несмотря на победу, корейцы вместе с немцами завершили борьбу на чемпионате мира на стадии группового этапа.
Следующая новость
С Днем молодежи челнинцев поздравил дважды бывавший в Автограде актер Влад Канопка.
В состязаниях участвуют команды из Липецкой, Ростовской, Архангельской, Свердловской, Кировской областей, Стародвинска, сборной Республики Татарстан.
Полузащитник сборной Германии после вылета с чемпионата мира отметил, что нужно воздержаться от громких заявлений и проанализировать ситуацию.
Товарищеский матч состоялся после сдачи мусульманскими священнослужителями норм ГТО.
За минувшую неделю на территории республики было зарегистрировано 6 тысяч 142 случая заболевания.
Нападающий сборной Германии отметил, что на чемпионате мира в России его команда не сумела справиться с давлением.
Лидер сборной Южной Кореи по футболу отметил, что счастлив после победы над Германией в Казани на чемпионате мира.
Главный тренер немецкой сборной поблагодарил Россию за прекрасную организацию турнира.
Медик руководил отделением физиотерапии Республиканской клинической больницы более 15 лет.
Участниками акции стали свыше 80 мусульманских священнослужителей.
Тренер сборной Южной Кореи подвел итог победного матча с Германией.
Защитник сборной Германии прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира по футболу.
Голкипер сборной Южной Кореи заметил, что его сменщики могли сыграть не хуже него.
Спортивного эксперта впечатлил проигрыш команде Южной Кореи со счетом 2:0.
Фигура аргентинца появится рядом с изображением его традиционного соперника – португальца Роналду.
27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала
27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя