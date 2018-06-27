Сон Хын Мин: «Я очень горд нашей командой, мы отлично поработали»

Лидер сборной Южной Кореи по футболу отметил, что счастлив после победы над Германией в Казани на чемпионате мира.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал победу своей команды над Германией в матче чемпионата мира по футболу в Казани.

В добавленное время Сон забил второй мяч корейцев в ворота сборной Германии. «Конечно, мы расстроены, что не вышли из группы, но я очень горд нашей командой. Сегодня все мы отлично поработали. Поздравления? Я еще не проверял телефон, но партнеры по команде уже получили поздравительные сообщения. Впрочем, мы все равно очень расстроены итоговым результатом на турнире. В матче против Германии мы показали нашу лучшую игру на этом чемпионате мира. Мы очень счастливы сейчас, ведь мы победили чемпионов мира. Это большая победа», — отметил Сон.

Сборная Южной Кореи в Казани обыграла команду Германии со счетом 2:0 — забитыми мячами отметились Ким Ен Гвон и Сон Хын Мин. Несмотря на победу, корейцы вместе с немцами завершили борьбу на чемпионате мира на стадии группового этапа.