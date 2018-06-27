Йоахим Лев: «Я в шоке, и нужно время, чтобы отойти от него»

Главный тренер немецкой сборной поблагодарил Россию за прекрасную организацию турнира.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Об ощущении глубокого шока заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после поражения от корейской сборной в Казани (0:2). Он отметил, что ему понадобится время, чтобы отойти от него.

«Мы сильно тренировались перед ЧМ. Два контрольных матча против Австрии и Саудовской Аравии были не очень важными. Мы думали, что сможем нажать на кнопку и включить другую скорость. Мы были убеждены, что как только начнется турнир, то все сработает. Я не виню игроков. Мы давили, бились. Делали все, что могли, но не сработало. Мы не реализовали свои шансы, не сумели показать свой высокий класс. После первого гола сегодня мы просто упали духом и все поняли, еще и зная, что Швеция обыгрывает Мексику», — признался Лев.

«Чувствую огромное разочарование. Мы не сумели защитить титул чемпионов мира. Мы хотели победить, были готовы, не смогли реализовать свои шансы. Нам не хватило легкости и динамики. И вылетели мы заслуженно. Повторюсь, для нас это огромное разочарование», — сказал он.

Лев отметил систему видеоарбитра, которую хвалил за день до матча. «Сегодня это был решающий фактор матча. Я не видел повтор. Не знаю, верное было решение или нет. Я не думаю, что там был пас от нашего игрока. С бровки мне казалось, что был офсайд, но если судьи приняли решение, то они правы. Они видели момент лучше меня. Повторюсь, я не видел повтора момента», — сказал Лев по поводу первого гола в ворота сборной Германии, засчитанного после консультаций главного арбитра с видеобригадой.

Но подавать в отставку Лев не собирается. «Последние 12 лет мы всегда были в четверке сильнейших, играли в финалах и полуфиналах, были самой стабильной командой. Да, есть грусть и разочарование, но у нас есть талантливые игроки с огромным потенциалом. Нужно сделать выводы и идти дальше. Мне же нужно несколько часов, чтобы отойти от шока, в котором я пребываю», — признался тренер немецкой команды.

Наставник сборной Германии посчитал, что корейцы не преподнесли сюрпризов. «Мы знали, как именно будет играть соперник — агрессивно, на больших скоростях, с дальними передачами. Мы именно такой игры ожидали. Но сами теряли мяч в центре поля, оголяя зоны для контратак корейцев. Когда мы ведем в счете, такого не бывает, но корейцы сыграли мощно, до конца и забили нам. Улетаем сегодня в 21:00 в Москву, завтра в 12:00 во Франкфурт-на-Майне», — сообщил он.

«Мы искренне благодарим хозяев за прекрасную организацию турнира. Нам в России было очень комфортно. Спасибо за все», — простился Лев с чемпионатом мира.