В Татарстане имамы впервые в России массово сдали нормы ГТО

Участниками акции стали свыше 80 мусульманских священнослужителей.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Чистополе съехавшиеся со всего Татарстана имамы впервые сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В акции приняли участие более 80 представителей мусульманского духовенства в возрасте от 22 до 70 лет из 48 городов и районов республики во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Автором идеи был сам председатель Духовного управления мусульман, определивший пропаганду активного и здорового образа жизни неотъемлемой частью работы ДУМ

Участники прошедшего на стадионе «Татнефть-Олимп» мероприятия прошли в общей сложности семь испытаний на силу, ловкость и выносливость. Это были наклон, прыжок в длину с места, подтягивание, поднимание туловища с положения лежа, отжимание, бег на короткую дистанцию и кросс на 3 км.

С учетом проявленного священнослужителями интереса ДУМ предполагает, что акция по сдаче норм ГТО имамами станет ежегодной.