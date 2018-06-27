В Татарстане имамы впервые в России массово сдали нормы ГТО

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Фото: dumrt.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Чистополе съехавшиеся со всего Татарстана имамы впервые сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В акции приняли участие более 80 представителей мусульманского духовенства в возрасте от 22 до 70 лет из 48 городов и районов республики во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Автором идеи был сам председатель Духовного управления мусульман, определивший пропаганду активного и здорового образа жизни неотъемлемой частью работы ДУМ
Участники прошедшего на стадионе «Татнефть-Олимп» мероприятия прошли в общей сложности семь испытаний на силу, ловкость и выносливость. Это были наклон, прыжок в длину с места, подтягивание, поднимание туловища с положения лежа, отжимание, бег на короткую дистанцию и кросс на 3 км.
С учетом проявленного священнослужителями интереса ДУМ предполагает, что акция по сдаче норм ГТО имамами станет ежегодной.
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С Днем молодежи челнинцев поздравил дважды бывавший в Автограде актер Влад Канопка.
В состязаниях участвуют команды из Липецкой, Ростовской, Архангельской, Свердловской, Кировской областей, Стародвинска, сборной Республики Татарстан.
Полузащитник сборной Германии после вылета с чемпионата мира отметил, что нужно воздержаться от громких заявлений и проанализировать ситуацию.
Товарищеский матч состоялся после сдачи мусульманскими священнослужителями норм ГТО.
За минувшую неделю на территории республики было зарегистрировано 6 тысяч 142 случая заболевания.
Нападающий сборной Германии отметил, что на чемпионате мира в России его команда не сумела справиться с давлением.
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