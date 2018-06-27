Адвокат опроверг сообщения о попытке самоубийства Родченкова

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Адвокат информатора Всемирной антидопинговой организации (WADA), бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден опроверг появившиеся в российских СМИ сообщения о предпринятой его клиентом попытке суицида. Об этом сообщает РИА Новости.
Юрист назвал эту информацию лживой и подчеркнул, что попытки дискредитировать Родченкова фактически являются признанием вины.
По словам Уолдена, его клиент чувствует себя хорошо и продолжает сотрудничать как со спортивными организациями, так и со следственными органами.
О попытке Родченкова покончить с собой RT рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав человека в РФ и член президиума ВОО «Офицеры России» Александр Ионов. Однако изначально заметка об этом появилась на известном сатирическом сайте фейковых новостей «Панорама». Вероятно, она и послужила первотолчком всей истории.
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