Син Тхэ Ен: «Было бы здорово еще раз приехать в Россию»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен подвел итоги матча с командой Германии (2:0) на стадионе Kazan-Arena в третьем туре группового турнира ЧМ-2018, отметив великолепную организацию чемпионата в России.
«Вчера я давал только один шанс на победу над Германией. Сейчас мы выбили чемпионов мира, Германия занимает первое место и в рейтинге FIFA. Я счастлив, но опустошен. Я сказал своим игрокам, что нужно бороться до конца, что у нас будут возможности, они были, и мы их использовали. Германия чемпион, они лидеры рейтинга. Думаю, что они посчитали, что легко нас победят. Я подумал, что мы могли бы этим воспользоваться. В итоге попали не в бровь, а в глаз», – сказал Син.
Говоря о подготовке к матчу, специалист признал, что не все было гладко: «Пресса нас сильно критиковала, не зная всей сути, да и мы сами не могли рассказать о том, что происходит внутри команды. СМИ всегда смотрят только на результат. Нам поэтому было сложно. Предполагали, что Германия будет играть по схеме 4-4-2, а потом перейдет на 5-4-1, так и получилось». «Теперь будем развиваться дальше, лучше готовиться», – резюмировал наставник сборной Южной Кореи.
Покидают корейцы Россию с прекрасными впечатлениями. «Когда мы приехали в Россию, то сразу почувствовали себя прекрасно. Россия великолепно подготовилась к ЧМ, показав прекрасную организацию, игры проходили на прекрасных стадионах. Да все было замечательно! Думаю, и дальше на этом ЧМ будет все отлично. Так что у меня остались от вашей страны самые теплые впечатления. Жаль, что мы так и не побывали ни на одной экскурсии, ничего не видели, кроме аэропортов, отелей и стадионов. Я лично готов еще раз приехать в Россию», – добавил Син.
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