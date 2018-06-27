Чо Хен У: «Мы играли ради корейского народа»

Голкипер сборной Южной Кореи заметил, что его сменщики могли сыграть не хуже него.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Голкипер сборной Южной Кореи Чо Хен У признан лучшим игроком матча по итогам встречи с командой Германии в Казани. После игры он заявил, что и его сменщики могли сыграть не хуже.

«Мы не знали счета в матче Мексика – Швеция (0:3) по ходу нашей встречи. Только после того, как игра завершилась, мы узнали счет параллельного матча. Мы играли ради корейского народа, и когда узнали, что шведы выиграли, были очень разочарованы и плакали, ведь у нас был шанс пройти в плей-офф», – сказал Чо.

«Да, команда Мексики очень сильна, у них грамотный тренер Осорио. Мы много анализировали их игру, видели, как они постоянно меняют ее, это универсальная команда. Но поражение от Швеции 0:3 может сказаться на мексиканцах в следующей игре», – заметил корейский голкипер.

Чо не стал выделять себя из команды, будучи уверен в силе и других корейских вратарей. «Нет, я не чувствую себя звездой. Другие вратари нашей команды сыграли бы на чемпионате мира так же хорошо, как и я. Сам же я буду стараться и дальше развиваться и прогрессировать», – резюмировал он.