Гари Линекер изменил свое изречение о немецкой сборной после игры в Казани

Спортивного эксперта впечатлил проигрыш команде Южной Кореи со счетом 2:0.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Английский футболист и спортивный эксперт Гари Линекер в ответ на поражение сборной Германии в матче чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи в Казани изменил свое знаменитое изречение о немецкой сборной.

Линекер – автор известной фразы: «Футбол – простая игра. 22 человека 90 минут катают мяч, а в конце всегда побеждают немцы».

Теперь в своем Twitter’е эксперт привел скорректированный вариант фразы. Теперь ее конец выглядит так: «<…> а в конце немцы больше не побеждают всегда». Линекер уточнил, что применимость предыдущей версии «ограничена историей».

Проиграв корейцам на стадионе Kazan-Arena со счетом 2:0, немцы не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира. Со сборной Германии по футболу такое произошло впервые.