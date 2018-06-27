Болтон допустил обсуждение вмешательства РФ в выборы на встрече Путина и Трампа

Переговоры Президента России и советника Президента США по нацбезопасности длились два часа.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Вопрос вероятного вмешательства России в американские выборы, возможно, будет обсуждаться в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с главой Российского государства, передает RT.

На вопрос о том, возможны ли переговоры с учетом того, что сам он раньше обвинял Путина во лжи о невмешательстве России в американские выборы, Болтон заявил, что не возвращается к своим прежним выступлениям, с которыми в любой момент могут ознакомиться все желающие.

При этом советник Президента Соединенных Штатов по нацбезопасности добавил, что вопрос вмешательства может быть обсужден на встрече лидеров двух стран. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ее время и место уже определены.

Беседа Путина и Болтона длилась два часа. В расширенных переговорах приняли участие российские министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман, отмечает РИА Новости.