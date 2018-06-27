Президент Татарстана заявил об огромном потенциале сотрудничества с Южной Кореей

Рустам Минниханов встретился с послом Республики Корея в России У Юн Гыном.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в России У Юн Гыном заявил об огромном потенциале сотрудничества сторон.

Встреча прошла на стадионе Kazan-Arena перед началом матча чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Германии, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов напомнил об имеющимся у Татарстана опыте сотрудничества с южнокорейскими партнерами. В том числе он упомянул о взаимодействии по таким направлениям, как нефтехимия и нефтепереработка, информационно-коммуникационная сфера и здравоохранение.

«Потенциал огромный, мы имеем все возможности для расширения сотрудничества», – подчеркнул Президент РТ.

У Юн Гын же отметил высокий уровень организации ЧМ-2018 и радушие, с которым в Казани встречают гостей города.

До этого Президент Татарстана встретился в Казанском Кремле с бывшим Федеральным канцлером Германии, председателем совета директоров «Роснефти» Герхардом Шредером.