Матч Южной Кореи и Германии в Казани посетили 41 тысяча 835 человек

Игра корейцев и немцев стала четвертым матчем чемпионата мира по футболу в столице Татарстана.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Матч чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Германии в Казани посетили 41 тыс. 835 зрителей. Об этом объявил диктор на стадионе Kazan-Arena.



Игра третьего тура группы F между корейцами и немцами стала четвертым матчем чемпионата мира в Казани – ранее на Kazan-Arena французы обыграли сборную Австралии, испанцы победили команду Ирана, а колумбийцы разгромили поляков.

Столица Татарстана также примет два матча плей-офф: 30 июня в Казани в матче одной восьмой финала сыграют французы и аргентинцы, а 6 июля состоится четвертьфинал.