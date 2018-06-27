Матч Южной Кореи и Германии в Казани посетили 41 тысяча 835 человек

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Матч чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Германии в Казани посетили 41 тыс. 835 зрителей. Об этом объявил диктор на стадионе Kazan-Arena.
Игра третьего тура группы F между корейцами и немцами стала четвертым матчем чемпионата мира в Казани – ранее на Kazan-Arena французы обыграли сборную Австралии, испанцы победили команду Ирана, а колумбийцы разгромили поляков.
Столица Татарстана также примет два матча плей-офф: 30 июня в Казани в матче одной восьмой финала сыграют французы и аргентинцы, а 6 июля состоится четвертьфинал.
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