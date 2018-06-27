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Сборная Германии проиграла Южной Корее в Казани и вылетела с чемпионата мира по футболу

Татар-информ

27 июня 2018, 19:13

Происшествия

В Агрызском районе в реке найдено тело 54-летнего мужчины

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Инцидент произошел на реке Бима возле населенного пункта Утяганово.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Агрызском районе в реке найдено тело 54-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от родственников 54-летнего мужчины. Они сообщили, что их близкий не пришел домой ночевать. Возможно, утонул.

Около десяти часов утра на реке Бима возле населенного пункта Утяганово местные жители обнаружили тело мужчины. Погибшего вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Причины происшествия устанавливаются.
 

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