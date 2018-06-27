Трагедия произошла в селе Кадыбаш.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Агрызском районе Татарстана в пруду утонул 12-летний мальчик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о несчастном случае на пруду в селе Кадыбаш пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в среду днем.

Мальчик вместе с друзьями пошел купаться на пруд. В какой-то момент мальчишки потеряли приятеля из вида.

Тело школьника вынесли из воды сотрудники ОСВОД и передали полицейским.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

