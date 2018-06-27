В результате ДТП пострадали по меньшей мере 30 человек.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На юго-западе Германии туристический автобус врезался в мусоровоз, сообщает газета «Известия».

Серьезная авария произошла сегодня утром неподалеку от городка Карлсруэ. Автобус с пожилыми туристами столкнулся с грузовиком-мусоровозом.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере 30 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

