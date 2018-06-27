ДТП произошло сегодня утром в поселке городского типа Джалиль Сармановского района республики.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане пожилая супружеская пара пострадала, влетев на «пятерке» в столб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП в поселке городского типа Джалиль Сармановского района РТ пришло сегодня около девяти часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112.

82-летний водитель легковушки «ВАЗ» 5-й модели не справился с управлением и врезался в столб. От удара автомобиль выкинуло с дороги в кювет.

В результате ДТП пожилой шофер получил ушиб поясницы. Его 78-летней супруге повезло чуть меньше. У женщины сломано два ребра, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сотрудники ПСЧ №32, прибывшие на вызов, отключили аккумулятор у разбитого авто, что исключило возможность дальнейшего возгорания.