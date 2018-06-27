Из здания торгового центра эвакуируют посетителей и персонал.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На крыше ТЦ «Атриум» в Москве вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, возгорание произошло на кровле ТЦ, который расположен в центре Москвы возле Курского вокзала.

Сейчас из здания эвакуируют посетителей и персонал.

Причины ЧП и площадь пожара устанавливаются.