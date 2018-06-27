В Татарстане за год произведено 124 тонны товарной рыбы

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане за прошлый год рыбоводные хозяйства произвели 124 т товарной рыбы, из которых было реализовано 74 т. Кроме того, выращено 192 т рыбопосадочного материала. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
В сфере аквакультуры республики насчитывается более 70 хозяйствующих субъектов различных форм собственности.
Ведется строительство новых рыбоводных комплексов. В частности, это «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе РТ мощностью 5 млн штук малька стерляди, 50 т мяса осетра и 1 млн штук малька форели в год. Открытие производства запланировано на этот год.
Кроме того, ведется разработка рецептур для ценных видов рыб – осетровых, форели, карповых. Также идет работа по оценке эффективности кормовых добавок на основе продуктов пчеловодства и цеолитовой муки, заменяющих рыбную муку.
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