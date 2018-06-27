В Татарстане за год произведено 124 тонны товарной рыбы

В республике в прошлом году было реализовано 74 тонны произведенной рыбы.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане за прошлый год рыбоводные хозяйства произвели 124 т товарной рыбы, из которых было реализовано 74 т. Кроме того, выращено 192 т рыбопосадочного материала. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В сфере аквакультуры республики насчитывается более 70 хозяйствующих субъектов различных форм собственности.

Ведется строительство новых рыбоводных комплексов. В частности, это «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе РТ мощностью 5 млн штук малька стерляди, 50 т мяса осетра и 1 млн штук малька форели в год. Открытие производства запланировано на этот год.

Кроме того, ведется разработка рецептур для ценных видов рыб – осетровых, форели, карповых. Также идет работа по оценке эффективности кормовых добавок на основе продуктов пчеловодства и цеолитовой муки, заменяющих рыбную муку.