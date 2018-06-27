В Казани ушел из жизни врач-физиотерапевт РКБ Виль Капков

Медик руководил отделением физиотерапии Республиканской клинической больницы более 15 лет.

(Казань, 27 июня «Татар-информ»). В Казани ушел из жизни врач-физиотерапевт Республиканской клинической больницы Виль Капков, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Коллектив Министерства здравоохранения Татарстана выражает соболезнования семье и близким медика, который более 15 лет руководил отделением физиотерапии РКБ.

«Как заведующий отделением физиотерапии РКБ, он значительное внимание уделял вопросам улучшения физиотерапевтической службы и лечебной физкультуры в районах республики путем плановых выездов, проведения районных и межрайонных конференций, для осуществления подготовки врачей и средних медицинских работников на рабочем месте на базе РКБ», – отмечается в сообщении.

За многолетнюю плодотворную работу в деле охраны здоровья населения республики Капков был награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения региона.