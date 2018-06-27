В результате падения 59-летний мужчина сломал несколько ребер и получил серьезные ушибы тела.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). С обрыва напротив мемориала погибшим в крушении «Булгарии» упал рыбак из Ульяновска, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о несчастном случае в Камско-Устьинском районе республики между селами Сюкеево и Кирельское пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 поздно ночью в среду, 27 июня. Очевидцы сообщили, что с 50-метровой высоты сорвался мужчина.

59-летний житель Ульяновской области приехал на Каму порыбачить. Не зная местности, мужчина стал спускаться по склону на берег и сорвался.

Пожарные ПСЧ №116 совместно с госинспекторами Камско-Устьинского Центра ГИМС обнаружили на берегу пострадавшего. Они аккуратно уложили его в иммобилизирующие носилки и на лодке доставили в село Сюкеево, где передали медикам скорой помощи.

Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы ребер и серьезные ушибы.

