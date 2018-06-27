Минсельхоз РТ заявил о слабом использовании крестьянами субсидии на приобретение коз

В Татарстане отсутствуют предприятия, имеющие статус племенного козоводческого хозяйства.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане слабо используются субсидии на приобретение племенного поголовья коз в личных подсобных хозяйствах. Об этом заявил сегодня заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на заседании парламентской Комиссии по мониторингу законодательства и правоприменительной практики, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

На заседании были рассмотрены вопросы реализации республиканского закона о государственной поддержке личных подсобных хозяйств, принятого Госсоветом в 2015 году. На 39-м заседании парламента Татарстана V созыва депутаты предложили расширить направления поддержки фермеров. В частности, в закон вносятся изменения, которые устанавливают дополнительные субсидии на строительство теплиц и закладку садов.

«Все существующие меры государственной поддержки сегодня востребованы, – рассказал Ришат Хабипов. – Особой популярностью пользуются субсидии по возмещению расходов на строительство мини-ферм с доведением поголовья до пяти и восьми голов, субсидии по возмещению расходов по приобретению нетелей и молодняка птицы. Выделяемые из бюджета республики средства позволили сохранить численность поголовья в личных подсобных хозяйствах. Сегодня в частных подворьях содержится около 110 тыс. голов КРС».

При этом он подчеркнул, что остаются незадействованными субсидии на приобретение племенного поголовья коз в ЛПХ. По словам замминистра, это связано с отсутствием в Татарстане предприятий, имеющих статус племенного козоводческого хозяйства. «В рамках внесения изменений в закон об ЛПХ считаю необходимым во втором чтении данный вид поддержки также рассмотреть», – отметил он.

Закон о государственной поддержке ЛПХ решает важную задачу сохранения села, добавил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий республики Камияр Байтемиров.

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев сообщил, что сегодня прорабатываются вопросы о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по поддержке личных подсобных хозяйств и о развитии сельской кооперации.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов согласился, что эти вопросы нужно рассматривать комплексно и следует вносить изменения в различные законодательные акты, если это поможет развитию ЛПХ.

В Татарстане действуют более 1,2 тыс. семейных ферм и 450 тыс. личных подсобных хозяйств, около 5 тыс. крестьянских фермерских хозяйств. В настоящее время реализуется более 20 республиканских программ, направленных на поддержку сельских фермеров.