«АК БАРС» Банк выступил официальным партнером VII Международного молодежного форума «Сэлэт»

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). VII Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» проходит на территории Билярского музея-заповедника с 21 июня по 8 августа. Для выступлений на форуме приглашены эксперты «АК БАРС» Банка, представляющие различные компетенции.
Выступления представителей «АК БАРС» Банка посвящены бизнес-коммуникациям, профессиям будущего, SММ, цифровым финансовым технологиям, лидерству, связям с общественностью. Управляющий директор дирекции стратегического развития и корпоративных коммуникаций «АК БАРС» Банка Илья Вельдер 27 июля выступит на панельной дискуссии с темой «Ресурсное окружение лидера».
Идея форума «Сэлэт» заключается в создании развивающей среды для молодежи, увлеченной интеллектуальным творчеством и заинтересованной в духовном и культурном обогащении. Форум – это территория татарско-русского двуязычия, платформа для обмена опытом и идеями в сфере образовательных и IT-технологий, развития личностных и профессиональных качеств, знакомства с наиболее актуальными мировыми научно-технологичными и социальными трендами.
В этом году форум впервые пройдет в формате шести смен. Это Soft Skills Biler Forum, который проходил с 21 по 25 июня, и Arts Biler Forum, проходящий с 27 по 30 июня. А также Selet Biler Forum, IT Biler Forum, Leaders Biler Forum и Media Biler Forum, которые будут организованы с 4 по 9 июля, с 16 по 21 июля, с 25 по 30 июля и с 3 по 8 августа соответственно.
В работе форума примут участие более 15 тыс. одаренных детей и представителей талантливой молодежи, а также приглашенные гости и эксперты изо всех районов Республики Татарстан, более 45 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждая смена форума имеет свой уникальный профиль и направлена на реализацию и развитие потенциала детей и молодежи.
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