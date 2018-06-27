МЧС Татарстана напоминает правила поведения из-за надвигающейся грозы

ГУ МЧС России по РТ напоминает гражданам о правилах поведения в непогоду.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На Татарстан надвигается гроза. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ по ссылкой на Гидрометцентр республики.

Днем 28 июня на востоке республики пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15 – 20 м/с.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде лучше не выходить на улицу из дома и держаться на расстоянии от окон.

Если же вы находитесь на улице, необходимо найти укрытие – это может быть капитальное строение или автомобиль, ни в коем случае не дерево. Если невозможно найти укрытие, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.

Если вы находитесь в дороге, нужно предусмотреть возможность остановки, покинуть автомобиль и перейти в здание.

