Инспекторы ГИМС прошлись рейдом по популярным местам купания в Казани.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). С начала лета в Татарстане утонули 20 человек, среди которых двое детей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Девятерых человек удалось спасти. Основными причинами, по информации инспекторов ГИМС, по-прежнему остаются купание в необорудованных местах, недостаточный контроль за детьми и купание в пьяном виде.

На территории республики установилась жара, вода прогрелась до 26 градусов – купальный сезон в разгаре.

Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ вместе с полицейскими, спасателями ОСВОДа, сотрудниками районных администраций, регулярно патрулируют популярные у жителей республики места для купания.

Таких мобильных групп в Татарстане на данный момент 83.

«Но, к сожалению, приходится констатировать, что эффективность данных патрульных групп крайне мала в части муниципальных полномочий. С начала купального сезона были выявлены и зафиксированы всего два нарушения, когда сотрудники полиции выписали два протокола двум гражданам за нарушение общественного порядка. При этом нет ни единого наказания за купание в запрещенных местах, то есть там, где выставлен аншлаг ”Купание запрещено!”», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

По словам Венедиктова, инспекторы ГИМС осмотрели несколько излюбленных для купания, но не предназначенных для этого мест в Казани и выяснили, что только в одном из них установлен знак о запрете купания.

«Конечно, это явно недостаточная работа в таких условиях. У нас есть вопросы к администрациям муниципальных районов. Нужно ставить информационные знаки установленной формы в необорудованных для купания местах, нужно проводить рейды. Дело в том, что составлять административные протоколы могут только представители администрации муниципальных районов, а они не всегда участвуют в наших совместных рейдах, а порой и просто их игнорируют. Данный вопрос мы планируем поднять на очередном заседании КЧС и ПБ РТ», – подчеркнул Юрий Венедиктов.

Недоумение у инспекторов ГИМС вызвало поведение отдыхающих на пляже «Локомотив» в Казани. Несмотря на то, что есть оборудованный пляж, на котором дежурят спасатели и медики, некоторые купаются по другую сторону дамбы, где купание запрещено.

ГУ МЧС России по РТ напоминает жителям Татарстана:

– не стоит купаться в необорудованных местах;

– нельзя нырять в воду разгоряченным;

– опасно купаться, будучи пьяным;

– родителям необходимо внимательно следить за детьми у воды.