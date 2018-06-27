Путин рассказал о самой важной для себя награде

Российский лидер считает, что нет награды лучше голосов избирателей.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). «Самой крутой» для себя наградой Президент Владимир Путин считает голоса россиян на выборах главы государства. Об этом он заявил в ходе вручения государственных наград в Кремле, сообщает РИА Новости.

«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», – сказал российский лидер.

В среду, 27 июня, Президент вручил государственные награды деятелям культуры и науки, космонавтам, спортсменам, работникам здравоохранительной и сельскохозяйственной отраслей. ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин вручил госнаграды Шамилю Тарпищеву и Владимиру Чагину.