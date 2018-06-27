Главное
Сборная Германии проиграла Южной Корее в Казани и вылетела с чемпионата мира по футболу

Татар-информ

27 июня 2018, 18:38

Политика

Путин рассказал о самой важной для себя награде

Рекомендуем

Российский лидер считает, что нет награды лучше голосов избирателей.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). «Самой крутой» для себя наградой Президент Владимир Путин считает голоса россиян на выборах главы государства. Об этом он заявил в ходе вручения государственных наград в Кремле, сообщает РИА Новости.

«Меня награждают тем, что голосуют за меня. Круче награды нет», – сказал российский лидер.

В среду, 27 июня, Президент вручил государственные награды деятелям культуры и науки, космонавтам, спортсменам, работникам здравоохранительной и сельскохозяйственной отраслей. ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин вручил госнаграды Шамилю Тарпищеву и Владимиру Чагину.

Следующая новость

Минниханов: Татарстану следует расширить контакты с Германией
Новости дня
20:19
Гари Линекер изменил свое изречение о немецкой сборной после игры в Казани

20:12
Россияне взяли кредиты почти на 13 трлн рублей
20:04
Болтон допустил обсуждение вмешательства РФ в выборы на встрече Путина и Трампа
19:51
В Казани к приезду Месси нарисуют граффити с его изображением

Фигура аргентинца появится рядом с изображением его традиционного соперника – португальца Роналду.

19:40
Вышел второй трейлер перезагрузки «Хищника»
19:28
Президент Татарстана заявил об огромном потенциале сотрудничества с Южной Кореей

Рустам Минниханов встретился с послом Республики Корея в России У Юн Гыном.

19:24
Герхард Шредер эмоционально воспринял поражение сборной Германии в Казани

В отличие от экс-канцлера, в отчаянии закрывшего лицо руками, его супругу, уроженку Южной Кореи, обрадовал исход игры.

19:22
В пригородных поездах и на станциях Татарстана пройдет день пассажира

Пассажиры смогут высказать предложения по организации пригородных железнодорожных перевозок.

19:16
Чо Хен У стал лучшим игроком матче Южная Корея – Германия в Казани

Корейцы обыграли немцев со счетом 2:0 и не пустили их в плей-офф.

19:13
В Агрызском районе в реке найдено тело 54-летнего мужчины

Инцидент произошел на реке Бима возле населенного пункта Утяганово.

19:08
Сборная Германии проиграла Южной Корее в Казани и вылетела с чемпионата мира по футболу

Действующие чемпионы мира заняли третье место в группе F и не смогли пробиться в плей-офф.

18:54
До пляжа Елабуги начал ездить общественный транспорт

Стоимость проезда составляет 30 руб.

18:54
Шредер назвал ЧМ-2018 отличным поводом посетить Казань

Бывший канцлер Германии оценил произошедшие со столицей Татарстана изменения.

18:51
В Агрызском районе Татарстана в пруду утонул 12-летний мальчик

Трагедия произошла в селе Кадыбаш.

18:50
Матч Южной Кореи и Германии в Казани посетили 41 тысяча 835 человек

Игра корейцев и немцев стала четвертым матчем чемпионата мира по футболу в столице Татарстана.

18:44
Рустам Минниханов встретился с Герхардом Шредером

Экс-канцлер Германии обратил внимание на значительные перемены к лучшему, произошедшие в республике.

18:38
Путин рассказал о самой важной для себя награде

Российский лидер считает, что нет награды лучше голосов избирателей.

18:30
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил об уверенности в успехе сборной Германии

Политик оценил атмосферу в городах России, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

18:26
Италия отказалась автоматически продлевать санкции против России
18:20
Рустам Минниханов пришел на игру Германии с Южной Кореей вместе с сыном

Матч чемпионата мира по футболу начался на стадионе Kazan-Arena в 17 часов.

18:15
В Татарстане пожилая супружеская пара пострадала, влетев на «пятерке» в столб

ДТП произошло сегодня утром в поселке городского типа Джалиль Сармановского района республики.

18:10
Команда «КАМАЗ-мастер» покажет на Дне молодежи в Набережных Челнах новую программу

На фирменной площадке команды будет представлена уникальная выставка спортивных грузовиков «КАМАЗ».

18:06
Определены время и место встречи Путина и Трампа
17:55
На крыше ТЦ «Атриум» в Москве вспыхнул пожар

Из здания торгового центра эвакуируют посетителей и персонал.

17:54
Кадыров ответил на критику базы египетской сборной на ЧМ
События

27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала

27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя

27 июняЭксперт-эколог: «В трубе МСЗ скорее образуются алмазы, чем диоксины»

26 июня«Взбесившийся» страус продолжит гастроли в Казанском цирке

26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018

26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»

26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018