Впервые в своей истории Азнакаевский район произвел 150 т молока в сутки

Марат Ахметов поблагодарил Азнакаевский район за высокие достижения в производстве молока.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов направил телеграмму в адрес главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина. В ней вице-премьер поблагодарил сельчан за высокие достижения в молочном животноводстве, сообщает пресс-служба министерства.

В поздравительной телеграмме отмечается, что впервые в своей истории труженики Азнакаевского района перешагнули планку 150 т производства молока в сутки.

«Важная роль в укреплении молочного животноводства района отводится и малым формам хозяйствования, которые на сегодняшний день имеют около 1300 голов дойного стада и производят 20 т молока. Достигнутый результат – это итог не одного дня. Целенаправленные инвестиции в молочный бизнес и кропотливый труд работников животноводческих ферм в течение более шести лет позволили создать маточное стадо с высоким генетическим потенциалом», – говорится в тексте телеграммы.



Марат Ахметов выразил надежду на то, что в ближайшие годы строительство молочных комплексов позволит району выйти на новый рубеж – 200 т молока в сутки.