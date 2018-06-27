Впервые в своей истории Азнакаевский район произвел 150 т молока в сутки

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов направил телеграмму в адрес главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина. В ней вице-премьер поблагодарил сельчан за высокие достижения в молочном животноводстве, сообщает пресс-служба министерства.
В поздравительной телеграмме отмечается, что впервые в своей истории труженики Азнакаевского района перешагнули планку 150 т производства молока в сутки.
«Важная роль в укреплении молочного животноводства района отводится и малым формам хозяйствования, которые на сегодняшний день имеют около 1300 голов дойного стада и производят 20 т молока. Достигнутый результат – это итог не одного дня. Целенаправленные инвестиции в молочный бизнес и кропотливый труд работников животноводческих ферм в течение более шести лет позволили создать маточное стадо с высоким генетическим потенциалом», – говорится в тексте телеграммы.
Марат Ахметов выразил надежду на то, что в ближайшие годы строительство молочных комплексов позволит району выйти на новый рубеж – 200 т молока в сутки.
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