Минниханов: Татарстану следует расширить контакты с Германией

В Казанском Кремле прошла встреча Президента республики с руководством немецкой компании Wermuth Asset Management.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов встретился с управляющим партнером немецкой инвестиционной компании Wermuth Asset Management Йоханом Вермутом, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Wermuth Asset Management — немецкая инвестиционная компания, которая специализируется на альтернативных инвестиционных стратегиях в Западной Европе, в том числе в России.

Рустам Минниханов отметил позитивную динамику сотрудничества между Татарстаном и Германией. Сейчас республика активно взаимодействует с немецкими партнерами. Однако следует расширить наши контакты, добавил Президент.

Участники встречи также обсудили деятельность Фонда чистых технологий, созданного в Татарстане в 2011 году, который направлен на повышение энергоэффективности и экологической устойчивости экономики республики.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, гендиректор ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин и гендиректор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.