Главный федеральный инспектор по РТ принял жалобы дрожжановцев на мошенничества с кредитами

Каждый вопрос тех, кто пришел на личный прием, Ренат Тимерзянов взял под личный контроль.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Главный федеральный инспектор по РТ принял жалобы жителей Дрожжановского района РТ на мошенничества с кредитами, сообщили ИА «Татар-информ» в его пресс-службе.

Ренат Тимерзянов провел прием жителей Дрожжановского района Татарстана. На личный прием к Главному федеральному инспектору записались 11 человек.

Обращались с жалобами на мошенничества в сфере кредитования, с вопросами, касающимися расследований конкретных судебных дел – каждый вопрос Тимерзянов взял под личный контроль.

«Прием населения ведем по графику. Выезжаем и в районные центры, и в города республики, так как не у всех татарстанцев есть возможность приехать в Казань. Все обращения принимаются в работу и направляются в соответствующие органы государственной власти. В соответствии с законодательством РФ и РТ ответы обратившимся направляются в указанные сроки. По каждому обращению ведется основательная и детальная работа», – подчеркнул Ренат Тимерзянов.