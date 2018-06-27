В январе 33-летний мужчина без разрешения устроил охоту в Верхнеуслонском районе республики.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). За убийство пяти кабанов житель Казани заплатит 20 тысяч рублей штрафа, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В январе 33-летний житель Казани решил выбраться в Верхнеуслонский район республики поохотиться на кабанов. При этом разрешающих документов на охоту у мужчины не было.

Охотник передвигался на снегоходе и отстреливал животных. Добычей мужчины стали пять кабанчиков, которых он разделал и на автомобиле своего знакомого увез в Казань.

Вскоре мужчину задержали. Ущерб от охоты превысил 200 тысяч рублей.

Свою вину охотник признал полностью и возместил ущерб.

Суд признал мужчину виновным в незаконной охоте и конфисковал ружье в доход государства. Кроме того, исстребитель кабанов заплатит 20 тысяч рублей штрафа.

