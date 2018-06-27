До пляжа Елабуги начал ездить общественный транспорт

Стоимость проезда составляет 30 руб.

(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге запустили сезонный маршрут общественного транспорта. Он будет курсировать от площади Ленина до городского пляжа. Стоимость проезда 30 руб. Об этом сообщили в отделе инфраструктурного развития исполкома города Евгений Николаев.

Стоит отметить, официального места для купания в Елабуге пока нет, сообщают в исполкоме города. Территория городского пляжа считается зоной отдыха, а значит, здесь не дежурят спасатели.

Между тем местные спасатели призывают горожан соблюдать главные правила безопасности на воде. Например, нельзя купаться и нырять в незнакомых местах, запрещается далеко заплывать и ни в коем случае нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

