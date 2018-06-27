Площадка казанского фан-феста после ЧМ-2018 станет территорией масштабных городских мероприятий

Вся инфраструктура, кроме ограждений, сохранится и будет адаптироваться под городские праздники.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Площадка рядом с центром семьи «Казан» после чемпионата мира по футболу будет использоваться для городских массовых мероприятий. Об этом сегодня на пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ-2018 рассказал заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшов.

«Территория около Центра семьи „Казан“, там, где сейчас расположен фан-фест, будет и дальше использоваться для проведения массовых городских мероприятий. Там достаточно много всего останется, кроме, естественно, ограждений. Это будет ещё одна городская площадка вместимостью 25 тысяч человек», — отметил спикер.

Отметим, что к площадке подведена вода, электричество и канализация.