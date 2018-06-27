В Тукаевском районе РТ представили новых руководителей

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора возглавила Роза Салихова, директором Тлянче-Тамакского дома-интерната назначена Лилия Хусаинова.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На еженедельном совещании в администрации Тукаевского района РТ представили новых руководителей, пишет районная газета «Светлый путь».



Территориальный отдел управления Роспотребнадзора возглавила Роза Салихова.



Салихова родилась в Пермской области, окончила Ташкентский государственный медицинский институт. Трудовая деятельность Салиховой началась с должности санитарного врача, затем она работала главным врачом Аксубаевского Центра государственного санэпидемнадзора, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и городе Нурлат.



Трудовую деятельность Роза Салихова продолжила в должности главного специалиста территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах, Актанышском районе, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах РТ.



Директором Тлянче-Тамакского дома-интерната для престарелых и инвалидов назначена Лилия Хусаинова.



Л. Хусаинова родилась в Тукаевском районе и на данный момент проживает в селе Мусабай-Завод. Трудовой путь начала учителем татарского языка в средней школе №15 Набережных Челнов. Работала специалистом в управлении социальной защиты города, руководителем городского дома-интерната для престарелых и инвалидов, главным специалистом в управлении образования города и главным специалистом в администрации Автозаводского района. До назначения в Тлянче-Тамакский дом-интернат занимала должность заведующей детским садом «Кояшкай».