В Тукаевском районе РТ представили новых руководителей

Рекомендуем
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На еженедельном совещании в администрации Тукаевского района РТ представили новых руководителей, пишет районная газета «Светлый путь».
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора возглавила Роза Салихова.
Салихова родилась в Пермской области, окончила Ташкентский государственный медицинский институт. Трудовая деятельность Салиховой началась с должности санитарного врача, затем она работала главным врачом Аксубаевского Центра государственного санэпидемнадзора, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском районе и городе Нурлат.
Трудовую деятельность Роза Салихова продолжила в должности главного специалиста территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах, Актанышском районе, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах РТ.
Директором Тлянче-Тамакского дома-интерната для престарелых и инвалидов назначена Лилия Хусаинова.
Л. Хусаинова родилась в Тукаевском районе и на данный момент проживает в селе Мусабай-Завод. Трудовой путь начала учителем татарского языка в средней школе №15 Набережных Челнов. Работала специалистом в управлении социальной защиты города, руководителем городского дома-интерната для престарелых и инвалидов, главным специалистом в управлении образования города и главным специалистом в администрации Автозаводского района. До назначения в Тлянче-Тамакский дом-интернат занимала должность заведующей детским садом «Кояшкай».
Следующая новость
Марат Ахметов поблагодарил Азнакаевский район за высокие достижения в производстве молока.
По итогам конкурса будет отобрано 32 организации, которые получат от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Инспекторы ГИМС прошлись рейдом по популярным местам купания в Казани.
Отборочная комиссия под руководством киноведа Сергея Лаврентьева на следующей неделе назовет список фильмов, прошедших в финал фестиваля.
Для выступлений на форуме приглашены эксперты банка, связанные с различными компетенциями.
ГУ МЧС России по РТ напоминает гражданам о правилах поведения в непогоду.
В Казанском Кремле прошла встреча Президента республики с руководством немецкой компании Wermuth Asset Management.
В Автограде действуют четыре молодежных центра и 26 подростково-молодежных клубов.
В январе 33-летний мужчина без разрешения устроил охоту в Верхнеуслонском районе республики.
Каждый вопрос тех, кто пришел на личный прием, Ренат Тимерзянов взял под личный контроль.
Игроки сборной Аргентины по футболу не переживают, что из окон их отеля в Казани виден огромный портрет португальского футболиста Криштиану Роналду.
Суд назначил 29-летней жительнице Бавлинского района республики наказание в виде трех лет условно.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора возглавила Роза Салихова, директором Тлянче-Тамакского дома-интерната назначена Лилия Хусаинова.
Вся инфраструктура, кроме ограждений, сохранится и будет адаптироваться под городские праздники.
Вероятный наследник дома Виттельсбахов владеет пивоварней в замке Кальтенберг и является успешным предпринимателем.
Обязательный ежемесячный платеж за соципотечное жилье в 2018 году составит чуть больше 4000 рублей.
Александр Шадриков планирует проникнуться атмосферой ЧМ-2018 и посмотреть на игру, по его мнению, одних из фаворитов мундиаля.
27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала
27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя