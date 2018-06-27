Суд назначил 29-летней жительнице Бавлинского района республики наказание в виде трех лет условно.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Бавлинском районе РТ продавец ювелирного магазина присвоила золота почти на полтора миллиона рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

29-летняя жительница Бавлинского района Татарстана, работая продавцом-консультантом в ювелирном магазине, с 2015 по 2016 год составляла фиктивные договоры купли-продажи от имени бывших клиентов магазина. За это время преступница присвоила украшений на сумму свыше 1 млн рублей.

Несмотря на неопровержимые улики, свою вину женщина не признала.

Суд проговорил продавца к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Приговор был обжалован адвокатами подсудимой и потерпевшей.