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С начала лета в Татарстане утонули 20 человек

Татар-информ

27 июня 2018, 16:19

Происшествия

В Бавлинском районе РТ продавец ювелирного магазина присвоила золота почти на полтора миллиона

Суд назначил 29-летней жительнице Бавлинского района республики наказание в виде трех лет условно.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Бавлинском районе РТ продавец ювелирного магазина присвоила золота почти на полтора миллиона рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

29-летняя жительница Бавлинского района Татарстана, работая продавцом-консультантом в ювелирном магазине, с 2015 по 2016 год составляла фиктивные договоры купли-продажи от имени бывших клиентов магазина. За это время преступница присвоила украшений на сумму свыше 1 млн рублей.

Несмотря на неопровержимые улики, свою вину женщина не признала.

Суд проговорил продавца к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Приговор был обжалован адвокатами подсудимой и потерпевшей.

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