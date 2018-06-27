Кадыров ответил на критику базы египетской сборной на ЧМ

Глава Чечни назвал сплетнями информацию об уходе Салаха из сборной Египта из-за него.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на критику футбольной базы в Грозном, где размещались футболисты сборной Египта, сообщает ТАСС.

Сборная Египта по футболу осталась довольна приемом. Никаких замечаний от сборной не поступало, наоборот, футболисты выразили слова благодарности и восхищения, отметил глава Чеченской Республики.

Кроме того, Кадыров ответил на слухи об уходе из египетской сборной нападающего Мохаммеда Салаха. «Были там разговоры типа, что Мохаммед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича... Это все сплетни наших врагов», — заявил Кадыров.

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта намерен проверить возможную связь между провалом сборной страны по футболу и ее базированием в Грозном.