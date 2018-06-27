Звезды сериала «Молодежка» и шоу «Однажды в России» прислали поздравления молодежи Челнов

С Днем молодежи челнинцев поздравил дважды бывавший в Автограде актер Влад Канопка.

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Звезды сериала «Молодежка» и шоу «Однажды в России» прислали видеопоздравления молодежи Набережных Челнов.

Сегодня в России отмечается День молодежи. С этим праздником челнинскую молодежь поздравил актер театра и кино Влад Канопка, известный многим зрителям по сериалу «Молодежка».

В Набережных Челнах Канопка был дважды. Первый раз он вместе со своими коллегами по цеху из сериала «Молодежка» посетил «Кубок Поколения» в начале 2016 года. Тогда на льду Ледового дворца прошел матч между сборными «Запада» и «Востока», сформированными из лучших игроков первенства МХЛ. Кроме этого, в конце 2017 года Влад был замечен на съемках тизера для многосерийного фильма о команде «КАМАЗ-Мастер». Артист также известен по фильмам «Знаки судьбы», «Одноклассницы», «Жизнь без веры», «Последний рубеж».

Также свое видепоздравление прислали челнинцам актеры шоу «Однажды в России». В нем снялись член команды КВН «Пирамида», актер и сценарист Заурбек Байцаев, актер, капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Тимур Тания, член команды «Плохая кампания» Михаил Стогниенко, участник КВН-команды «Триод и Диод» Максим Киселев и другие.

Шоу «Однажды в России» идет на ТНТ и представляет собой сборник сатирических скетчей на злободневные темы.