В работе Telegram произошел сбой

На сбой в работе мессенджера жалуются по всему миру.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Около 15.00 по московскому времени в работе мессенджера Telegram по всему миру произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает доступность популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что 48 процентов пользователей не могут подключиться к серверу, 35 процентов не могут отправлять и получать сообщения, а 16 процентов — авторизоваться.

В России на сбой чаще всего жалуются москвичи, петербуржцы и казанцы.