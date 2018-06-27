В киновселенной Marvel появятся герои нетрадиционной ориентации

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что представителей ЛГБТ среди супергероев станет еще больше.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Представители киностудии Marvel подтвердили, что в киновселенной по комиксам Marvel появятся герои нетрадиционной ориентации, пишет «Газета.Ру».

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил, что представителей ЛГБТ среди супергероев станет еще больше. По его словам, такие персонажи уже существуют, к ним прибавятся новые.

Ранее из фильма «Тор: Рагнарек» была вырезана сцена, в которой женщина покидает спальню супергероини Marvel Валькирии. Представители сексуальных меньшинств раскритиковали режиссера фильма Тайку Вайтити за это решение. Сыгравшая супергероиню Тесса Томпсон заявила, что она была счастлива сыграть эту роль.