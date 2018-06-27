В киновселенной Marvel появятся герои нетрадиционной ориентации

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Представители киностудии Marvel подтвердили, что в киновселенной по комиксам Marvel появятся герои нетрадиционной ориентации, пишет «Газета.Ру».
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Ранее из фильма «Тор: Рагнарек» была вырезана сцена, в которой женщина покидает спальню супергероини Marvel Валькирии. Представители сексуальных меньшинств раскритиковали режиссера фильма Тайку Вайтити за это решение. Сыгравшая супергероиню Тесса Томпсон заявила, что она была счастлива сыграть эту роль.
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