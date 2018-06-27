Правозащитники Украины подали судебный иск к Порошенко

Несколько общественных организаций требуют отменить указ о назначении Жебривского аудитором НАБУ.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Правозащитники подали против Президента Украины Петра Порошенко судебный иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, сообщает РИА Новости.

Авторами искового заявления стали украинское представительство антикоррупционной сети Transparency International, Центр противодействия коррупции и общественная организация «Автомайдан».

В Центре противодействия коррупции отметили, что судебный иск связан с назначением бывшего губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Общественники полагают, что назначение Жебривского было осуществлено с нарушением законодательства. У него отсутствует опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

Павел Жебривский был председателем Донецкой военно-гражданской администрации с июня 2015 года.