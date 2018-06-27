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Татар-информ

27 июня 2018, 16:00

Спорт

Путин посмотрит матч Россия – Испания

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Глава государства еще не знает, придет ли на стадион.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин будет смотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании 1 июля, сообщает ТАСС.

Глава государства намерен поболеть за российскую сборную, но сказать, посетит ли игру лично, пока не может.

«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю», — сказал российский лидер.

Матч 1/8 финала текущего мундиаля между сборной России и командой Испании пройдет на московском стадионе «Лужники» 1 июля.

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