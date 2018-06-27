СМИ: Родченков пытался покончить с собой

После попытки суицида информатор WADA и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории якобы попал в психбольницу.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Информатор Всемирной антидопинговой организации (WADA), бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков якобы пытался покончить жизнь самоубийством в Вашингтоне. Об этом сообщает RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Инцидент будто бы произошел 19 июня. Родченкова будто бы обнаружили сотрудники ФБР. Они вызвали службу спасения, после чего информатора WADA доставили в психоневрологическую клинику.

Ионов предположил, что у Родченкова могли сдать нервы из-за давления американских спецслужб. И добавил, что они же и постарались скрыть информацию о случившемся, чтобы она не попала в СМИ.

Насколько информация вице-президента Международного комитета защиты прав человека в РФ и члена президиума ВОО «Офицеры России» соответствует действительности, неизвестно. Какие-либо подтверждения его слов на данный момент отсутствуют.